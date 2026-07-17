Le Cameroun veut s'attaquer à la fraude dans le secteur de l'or

Le gouvernement camerounais a annoncé des contrôles renforcés dans le secteur aurifère pour booster les recettes fiscales.

Le top départ sera donné le er août et doit permettre à l’Etat de percevoir environ 680 millions de dollars de recettes fiscales et douanières issus d’une production d’environ 17, 17 tonnes couvrant les années 2025 et 2026.

L’initiative est le résultat d’un constat : les volumes d’or produits sont souvent supérieurs à ceux officiellement déclarés. Les autorités camerounaises veulent donc mettre fin à ces écarts qui ne profitent pas aux finances publiques.

Dans cette optique, l'État veut s’appuyer sur des contrôles sur le terrain alors que qu’au moins 200 sociétés exercent leurs activités dans autorisation.