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Cameroun : 40 jours après, l'absence prolongée de Paul Biya interroge

Le président camerounais Paul Biya et son épouse Chantal avant une messe célébrée par le pape Léon XIV à Yaoundé, au Cameroun, le 18 avril 2026   -  
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AP Photo/Angel Ngwe
By Rédaction Africanews

Cameroun

Au Cameroun, l'absence prolongée du président Paul Biya interroge. Le chef de l'État a quitté le pays avec son épouse le 7 juin dernier, pour ce qui avait été présenté comme "un court séjour privé en Europe."

Mais plus de 40 jours après son départ, il n'a pas reparu et les Camerounais sont sans nouvelles officielles du président de 93 ans.

Selon des informations du média Jeune Afrique publiées le 3 juillet, Paul Biya se serait rendu en Suisse pour recevoir des soins dans une clinique privée de Genève.

Une partie de sa famille, dont son frère et deux de ses enfants, se trouveraient aussi en Suisse.

À Yaoundé, les rumeurs sur l'absence prolongée du président se multiplient et les acteurs politiques s'impatient.

Sur les réseaux sociaux ce week-end, le député d'opposition Jean Michel Nintcheu a appelé le Conseil constitutionnel à constater la vacance du pouvoir, une demande également formulée par l'universitaire et juriste camerounais Jean Calvin Aba'a Oyono dans le média Actu Cameroun.

L'Union démocratique du Cameroun, parti d'opposition, a appelé à de la transparence pour garantir "la stabilité de la République."

De son côté, le parti présidentiel de rassurer, affirmant que Paul Biya tient toujours les rênes du pays.

"Le pouvoir n’est pas vacant et le Lion n’est pas parti. Il est encore là", a écrit Christophe Mien Zok, directeur des organes de presse du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), dans un éditorial du journal L'Action le 15 juillet. "Jusqu’à preuve du contraire, Paul BIYA reste l’unique cocher de l’attelage et de la caravane Cameroun."

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