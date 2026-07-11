La Première ministre barbadienne Mia Mottley dénonce l’appel à faire payer les ex-colonies

La polémique sur l’héritage colonial britannique a ravivé les tensions entre Londres et les pays des Caraïbes.

La Première ministre de la Barbade, Mia Mottley, a vivement rejeté la proposition d’une parlementaire britannique selon laquelle les anciennes colonies du Royaume-Uni devraient rembourser Londres pour les investissements et les efforts consentis pendant la période impériale.

« Inutile de répondre à de telles absurdités. Dire que nous devrions payer le Royaume-Uni pour nous avoir opprimés, réduits en esclavage et traités comme des biens est inacceptable », a déclaré la dirigeante barbadienne. Elle a rappelé que si l’esclavage existait depuis des siècles, le système colonial avait introduit une conception juridique particulière en considérant des êtres humains comme des « biens mobiliers ».

La réaction de Mia Mottley fait suite aux déclarations de Suella Braverman, ancienne ministre britannique de l’Intérieur et actuelle membre du parti anti-immigration Reform UK. Dans un message publié sur le réseau social X le 3 juillet, cette dernière avait affirmé que l’Empire britannique « avait fait tellement de bien dans le monde ». Elle répondait à un autre parlementaire évoquant la volonté de la Jamaïque de déposer une demande officielle de réparations liées à l’esclavage.

« Si le gouvernement envisage sérieusement cette question, alors les anciennes colonies devraient rembourser le Royaume-Uni pour les investissements, les efforts et la contribution considérables de ce pays, qui ont jeté les bases de nombreuses démocraties florissantes aujourd’hui », avait écrit Suella Braverman.

Mia Mottley a également accusé certains élus britanniques de chercher à détourner l’attention des difficultés politiques intérieures du Royaume-Uni. « Les Caraïbes ne doivent pas servir de bouc émissaire dans ce contexte », a-t-elle déclaré, estimant que ceux qui souhaitent intervenir sur cette question devraient d’abord approfondir leur connaissance de l’histoire coloniale.

La controverse intervient alors que les dirigeants des pays membres de la Communauté caribéenne (Caricom) ont consacré une partie de leurs discussions, cette semaine à Sainte-Lucie, à la question des réparations liées à l’esclavage. Les États de la région réclament depuis plusieurs années des mesures de reconnaissance et de réparation, parmi lesquelles des excuses officielles, des programmes de développement et l’allègement de la dette.

Le mois dernier, Mia Mottley avait présidé une sous-commission de dirigeants caribéens ayant présenté un nouveau manifeste sur les réparations lors d’une conférence internationale organisée au Ghana. La Première ministre, également reconnue pour son engagement dans la lutte contre le changement climatique, s’est imposée ces dernières années comme l’une des principales voix internationales en faveur de cette cause.

Arrivée au pouvoir en 2018, elle a conduit la Barbade à rompre ses liens constitutionnels avec la monarchie britannique en novembre 2021, lorsque le pays est devenu une république après avoir cessé de reconnaître la reine Élisabeth II comme cheffe d’État. Réélue pour un troisième mandat consécutif en février, elle continue de défendre une approche fondée sur la reconnaissance historique des conséquences de la traite négrière et de la colonisation.

Le Royaume-Uni maintient pour sa part qu’il ne versera pas de réparations financières pour son rôle historique dans l’esclavage et l’exploitation coloniale. Selon les Nations unies, entre 25 et 30 millions d’Africains auraient été arrachés à leur terre dans le cadre de la traite esclavagiste, dont une grande partie a été envoyée travailler dans les plantations des Caraïbes et des Amériques.