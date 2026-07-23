Mondial 2026 : le concert de la finale fait bondir les écoutes en streaming

Ce spectacle de 11 minutes a fait le tour du monde. Madonna, Justin Bieber, BTS et Shakira ont chacun interprété des versions raccourcies de leurs tubes lors du tout premier spectacle de la mi-temps de la Coupe du monde, dans une prestation fulgurante qui s'est déroulée dimanche aux portes de New York.

Le succès du concert s'est notamment traduit par des pics d'audience notables sur les plateformes de streaming.

Luminate, société spécialisée dans les données et l'analyse du secteur qui fournit des informations sur l'évolution des comportements des auditeurs de musique, a examiné le nombre d'écoutes en streaming de chaque chanson interprétée par chaque musicien deux jours avant la finale (vendredi et samedi) et a comparé ces chiffres à ceux enregistrés le jour de la finale et le lendemain (dimanche et lundi).

Ils ont constaté que :

Le nombre d'écoutes mondiales du titre "Everything Hallelujah" de Justin Bieber a plus que doublé, enregistrant une hausse de 110 %, passant de 592 000 à 1,25 million.

Le nombre d'écoutes mondiales de "Music" de Madonna a augmenté de 66 %, passant de 193 000 à 321 000.

Le titre "Dynamite" des BTS a également enregistré une hausse du nombre d'écoutes dans le monde, passant de 2,14 millions à 3,05 millions, soit une augmentation de 43 %.

L'hymne officiel de la Coupe du monde 2026, "Dai Dai", interprété par Shakira et Burna Boy, a également connu une légère hausse, avec 3,48 millions de nouveaux écoutes à l'échelle mondiale. Cela représente une augmentation de 24 %, passant de 14,78 millions à 18,27 millions. Rien qu'aux États-Unis, les écoutes de "Dai Dai" ont augmenté de 52 %, passant de 1,68 million à 2,55 millions.

Luminate a également constaté que les artistes susmentionnés n'avaient enregistré des hausses significatives que pour les titres qu'ils avaient interprétés sur le terrain le week-end dernier, et non pour l'ensemble de leur répertoire.

Ce phénomène est plus fréquent chez les artistes se produisant lors de la mi-temps du Super Bowl, comme pour le chanteur Bad Bunny. Après sa performance record cette année, le nombre d'écoutes de son répertoire a bondi de 175 % aux États-Unis le lendemain du Super Bowl, par rapport au lundi précédent.