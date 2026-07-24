USA : une religieuse, ancienne détenue de l'ICE, avocate de personnes interpellées

La religieuse Leticia Ugboaja, originaire du Nigeria, a lancé jeudi un appel pour que les personnes aient la possibilité d’être entendues avant d’être placées en détention.

Elle a été arrêtée puis placée en détention par la police de l’immigration au Texas, aux États-Unis, le 28 juin, alors qu’elle se rendait à la messe.

''La messe du dimanche est obligatoire et nous devons y assister tous les jours, si possible, et le dimanche, c’est impératif. Pour moi, en tant que religieuse, ne pas aller à la messe le dimanche, ne pas recevoir la communion, cela m’a brisé le cœur. Ce que je demande est très simple. Avant que quiconque, n’importe qui, ne soit placé en détention ou emmené n’importe où depuis son domicile, depuis sa paroisse, depuis son lieu de travail, ou même s’il travaille dans la rue, il faut simplement leur donner une chance, leur offrir la possibilité de se faire entendre. Ce n’est pas une simple demande. C’est simplement que, je crois, toute personne se trouvant dans cette situation, comme moi, mérite d’être entendue, mérite qu’on l’écoute, mérite qu’on lui accorde de l’attention et une chance, et qu’on lui donne une nouvelle occasion d’exprimer ce qu’elle a à dire. Merci.'', a déclaré la religieuse

Leticia Ugboaja avait été libérée quelques heures après son arrestation. Selon son avocat, la religieuse bénéficie d’une protection contre l’expulsion, car elle risquait d’être soumise à la torture au Nigeria.