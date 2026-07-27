Nigeria : des milliers de kilos de stupéfiants saisis à Lagos

Au Nigeria, les autorités intensifient leur lutte contre le trafic de drogue. En une semaine, plusieurs milliers de kilos de stupéfiants ont été saisis à Lagos.

De la cocaïne, du cannabis, mais aussi des médicaments détournés ont été découverts. Les produits étaient dissimulés dans des cartons de nourriture, des cosmétiques ou encore des véhicules. Leur valeur est estimée à près de 6,4 millions d'euros.

Grâce à des renseignements partagés avec les douanes, les agents ont également intercepté une cargaison d'opioïdes en provenance d'Inde à l'aéroport de Lagos.

Le trafic passe aussi par la mer. Au port d'Apapa, plus de 2 300 kilos de cannabis ont été retrouvés dans un conteneur chargé de voitures.

Depuis le début de l'année, plus de 71 000 kilos de stupéfiants y ont déjà été saisis.

Pour plusieurs experts, ces opérations confirment le rôle grandissant du Nigeria comme zone de transit du trafic international de drogue. Une situation qui pourrait fragiliser l'image commerciale du pays et inquiéter les investisseurs.