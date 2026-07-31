Liberia : plus de 4 tonnes de cocaïne détruites, des policiers inculpés

Au Liberia, les autorités ont procédé jeudi à l'incinération de 4,2 tonnes de cocaïne, une cargaison estimée à 336 millions de dollars.

Cette destruction intervient après la plus importante saisie de drogue jamais réalisée dans le pays.

L'enquête a mis en cause plusieurs hauts responsables des forces de sécurité. Selon les autorités, des policiers auraient facilité l'escorte de la cargaison.

Le chef de la police routière et le directeur des crimes majeurs ont été inculpés, tandis qu'un commandant adjoint de la police est également suspecté.

La drogue avait été saisie lors d'une opération près de Monrovia. Le Liberia avait déjà détruit une importante quantité de cocaïne en juin.

L'Afrique de l'Ouest est devenue l'une des principales routes du trafic de cocaïne entre l'Amérique du Sud et l'Europe.