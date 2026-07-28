L'ONU renforce son soutien contre la flambée d'Ebola en RDC

Le nombre de cas confirmés d’Ebola en République démocratique du Congo (RDC) a atteint 3 200, a déclaré lundi Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général de l’ONU António Guterres, lors d’une conférence de presse au siège de l’ONU.

M. Haq a indiqué que l'épidémie d'Ebola continuait de s'étendre, le nombre croissant de cas et de décès exerçant une pression toujours plus forte sur les services de santé et les efforts déployés par l'ONU pour y faire face.

"Au 25 juillet, les autorités sanitaires nationales avaient signalé 3 200 cas confirmés d’Ebola dans les provinces de l’Ituri, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, du Haut-Uele et du Tshopo. Plus de 100 nouveaux cas confirmés ont été signalés pour la deuxième journée consécutive. Avec nos partenaires, nous continuons à soutenir les autorités en matière de surveillance, de recherche des contacts, de tests de laboratoire et de prise en charge des patients. Le Programme alimentaire mondial (PAM) a fourni plus de 140 000 repas chauds et de la nourriture à plus de 23 000 patients, contacts et personnes vulnérables touchés par l’épidémie dans les provinces de l’Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. L’UNICEF (Fonds des Nations unies pour l’enfance) et nos partenaires ont également effectué plus de 27 000 visites à domicile afin de faciliter l’identification et le suivi des cas suspects dans les communautés touchées", a déclaré M. Haq.

Le bilan de l’épidémie d’Ebola en RDC s’élève désormais à 1 405 morts, selon le dernier rapport de situation publié dimanche soir par les autorités sanitaires du pays.

Déclarée le 15 mai, l’épidémie d’Ebola en cours est causée par le virus Bundibugyo et s’est propagée depuis la province d’Ituri, au nord-est du pays, vers cinq autres provinces.