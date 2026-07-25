RDC : la confiance des communautés s'accroit mais Ebola continue d'évoluer

Si au début de l’épidémie d’Ebola en RDC, les patients hésitaient à se rendre dans les centres de traitement, les efforts des équipes de surveillance ont renforcé la confiance entre les communautés et les équipes sanitaires dans la province d’Ituri.

À Bunia , de plus en plus de personnes issues de la communauté viennent désormais se faire soigner au centre de traitement d’Ebola du Centre médical évangélique de la ville.

« Le patient qui se présente au centre reçoit son traitement comme il se doit et repart sans incident ; à la fin, il va même jusqu’à remercier l’équipe médicale. Cela signifie que nous constatons réellement une confiance grandissante entre la communauté et l’équipe, c’est-à-dire le prestataire de soins du centre de traitement d’Ebola. », a expliquéDr Job Kkabagambe Tibasima, responsable adjoint de l'ETC, ministère de la Santé.

Plus de 500 personnes se sont rétablies depuis que l’épidémie d’Ebola a été déclarée en République démocratique du Congo en mai dernier. Dans le même temps, plus de 1 000 personnes sont décédées. La plupart de ces décès sont survenus au sein des communautés, et non dans les centres de traitement d’Ebola. L’engagement et l’appropriation de la riposte par les communautés restent donc essentiels pour sauver des vies et enrayer la propagation du virus.

Plus de 2 500 cas ont été signalés à ce jour. Cependant, l’insécurité et le conflit en cours continuant de limiter l’accès aux zones touchées, on estime que le nombre réel de personnes atteintes pourrait être plus de deux fois supérieur.