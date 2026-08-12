Après les séismes en Turquie, la mission d'une cheffe pour sauver la cuisine de Hatay

Dans la province de Hatay, au sud de la Turquie, la cheffe cuisinière Şemse Gökalp s’affaire à mette la table chez elle.

Elle a préparé toute une série de délicieuses spécialités, allant des içli köfte et du tavuklu firik pilavı au houmous et aux salades.

Şemse Gökalp enregistre quelques vidéos pour ses comptes sur les réseaux sociaux, où elle compte des centaines de milliers d’abonnés.

Ancienne formatrice en pâtisserie devenue cheffe, Şemse Gökalp est passionnée par la cuisine depuis des années. Mais sa vie a basculé lorsque deux séismes majeurs ont frappé sa ville natale le 6 février 2023.

"Le 6 février a marqué un tournant pour nous tous", se souvient-elle. "J’étais déjà active sur les réseaux sociaux avant cela, sur YouTube et sur Instagram. Pendant ces jours difficiles, j’ai mis à profit mon activité sur les réseaux sociaux pour qu’elle soit utile."

Ces séismes ont fait plus de 50 000 victimes dans 11 provinces du sud de la Turquie, et au moins 5 900 en Syrie. La province de Hatay a été la plus durement touchée. Des milliers de bâtiments résidentiels ont été réduits en ruines.

Au cours des mois suivants, Gökalp a fait partie des nombreux bénévoles qui ont travaillé jour et nuit pour venir en aide aux survivants.

Les personnes qu’elle a rencontrées l’ont inspirée pour écrire son premier livre de cuisine, Kırık Tabaklar, ou "Assiettes cassées" en français.

"À cette époque, j’étais tout le temps dans la cuisine. Je participais au travail sur le terrain, à la cuisine, à la distribution de nourriture et à la préparation des repas — en tant que bénévole. C’est dans cet esprit que nous avons essayé d’aller à la rencontre des gens ici, et en réalité, les récits contenus dans le livre sont ceux que j’ai recueillis au cours de ces difficiles journées", raconte la cheffe.

Désignée membres du réseaux des Villes créatives de la gastronomie par l’UNESCO en 2017, Hatay est réputée pour sa cuisine, qui mêle des recettes levantines, turques et arabes.

Au lendemain du séisme, endeuillée par la perte de son oncle Şemse Gökalp s’est donné pour mission de préserver le patrimoine culinaire de Hatay, puisant dans son chagrin personnel pour créer un livre de cuisine. Chaque recette du livre est accompagnée de l’histoire personnelle de la personne qui la lui a transmise.

"Après le tremblement de terre, son oncle est décédé. Quelque temps plus tard, Şemse a déclaré : “Ce livre s'intitulera ‘Kırık Tabaklar’”, car pendant le tremblement de terre, nous avons dressé nos tables avec tout ce que nous avions sous la main. Nous avons mangé dans ces assiettes cassées", explique Zübeyde Gökalp Kanat, la belle-sœur de Şemse Gökalp.

Dans les jours qui ont suivi les séismes, Şemse Gökalp se souvient avoir eu peur que cet héritage disparaisse sous les décombres.

"À une époque où nous étions en proie au désespoir, on se demandait si la cuisine d’Hatay allait perdre quelque chose à cause de ça — car nous avons bel et bien perdu des chefs de grande envergure, notamment à Antakya —, mais par la suite, pendant le processus de reconstruction, j’ai constaté que la table nous avait à nouveau rassemblés", souligne-t-elle.

"La cuisine de Hatay n’était pas tombée dans l’oubli. Nous avons vu que les gens continueraient à faire vivre cette cuisine d’une manière ou d’une autre".

Malgré les horreurs des séismes, la cuisine reste le cœur battant de la vie quotidienne à Hatay.