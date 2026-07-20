Mondial 2026 : Donald Trump et Infantino hués lors de la remise du trophée à l'Espagne

Nicaragua
La remise du trophée de la Coupe du monde 2026 a été marquée par des hués au MetLife Stadium, près de New York.
Alors qu'ils remettaient le trophée à l’Espagne championne du après sa victoire 1-0 face à l’Argentine, le président de la FIFA, Gianni Infantino, et le président américain Donald Trump ont été sifflets par le public. Sur le podium, Gianni Infantino a également dû intervenir pour demander à Donald Trump de se mettre en retrait.
Le président américain était resté aux côtés des joueurs espagnols alors qu’ils soulevaient le trophée, retardant quelque peu la célébration des champions du monde. Un épisode qui a largement retenu l’attention lors de cette cérémonie de clôture.
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