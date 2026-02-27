Accords de santé US-Afrique : le CDC Afrique appelle à la prudence

Les nouveaux accords de santé que les États-Unis négocient avec les pays africains inquiètent. Jean Kaseya, directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), pointe des « inquiétudes majeures concernant les données et le partage de pathogènes ».

Mercredi, le Zimbabwe a abandonné les négociations pour un accord de 367 millions de dollars sur cinq ans, dénonçant son caractère inégal et le risque pour la confidentialité des informations. La Zambie a également contesté certaines clauses de son accord.

Ces accords exigent que les pays africains partagent rapidement avec Washington les données sur les pathogènes susceptibles de provoquer des épidémies, sans garantie que les vaccins ou médicaments développés en conséquence leur soient reversés.

Jean Kaseya assure que l’Africa CDC soutiendra les pays qui souhaitent renégocier ou mettre en œuvre ces accords, tout en respectant leur souveraineté. « Vous avez notre plein soutien, nous serons là si vous le voulez », a-t-il affirmé.