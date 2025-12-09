Mondial 2026 : la FIFA va inclure des pauses hydratation

La FIFA indique qu’elle inclura des pauses d’hydratation de trois minutes dans chaque mi-temps de tous les matchs de la Coupe du monde de l’an prochain, et pas seulement ceux joués par temps chaud.

L’arbitre arrêtera le jeu à la 22ᵉ minute de chaque mi-temps pour permettre aux joueurs de boire, quelle que soit la température, le pays hôte — les États-Unis, le Canada ou le Mexique — ou la présence d’un toit et de la climatisation dans le stade.

Ce changement pourrait également plaire aux diffuseurs, puisqu’il rend l’horaire des matchs plus prévisible. La FIFA a précisé que cette mesure avait été annoncée pour la première fois lorsque le responsable en chef des tournois pour la Coupe du monde 2026, Manolo Zubiria, a participé à une réunion avec les diffuseurs.

Il a indiqué que les arbitres pourraient bénéficier d’une certaine flexibilité si une interruption survient peu avant la 22ᵉ minute en raison d’une blessure. "Cela sera géré sur le moment avec l’arbitre", a déclaré Zubiria.

La FIFA a expliqué que cette décision constitue une "version rationalisée et simplifiée" d’une pratique antérieure qui prévoyait des pauses après 30 minutes au-delà d’un certain seuil de température, autrefois fixé à 32 degrés Celsius selon le système de température globale au thermomètre mouillé.

Ce changement intervient après que la chaleur et l’humidité ont affecté les joueurs lors de certains matchs de la Coupe du monde des clubs de cette année aux États-Unis.

Lors de ce tournoi, la FIFA avait réagi en abaissant le seuil pour déclencher des pauses fraîcheur ou hydratation, et en plaçant davantage d’eau et de serviettes autour du terrain.

La chaleur est depuis longtemps un problème lors des grands tournois de football. Face aux inquiétudes avant la Coupe du monde 2014, un tribunal brésilien avait ordonné à la FIFA de rendre obligatoires les pauses qu’elle recommandait, sous peine d’amende.