Royaume-Uni : Andy Burnham devient le nouveau Premier ministre  

Andy Burnham est devenu lundi Premier ministre britannique après avoir rencontré le roi Charles III au palais de Buckingham. Il doit exposer sa vision pour le pays après avoir succédé à Keir Starmer.

Starmer a quitté Downing Street lundi matin, affirmant dans un discours d'adieu que ses deux années au pouvoir avaient fait de la Grande-Bretagne un pays meilleur.

"Je pars de bon cœur, je pars avec le sourire, et je pars fier de tout ce que nous avons accompli", a-t-il ajouté.

Le roi Charles III a reçu Starmer pour accepter sa démission, puis Burnham est arrivé pour la cérémonie officielle au cours de laquelle le roi lui a demandé de former le prochain gouvernement, ce qu’il a accepté.

Âgé de 56 ans, il est le sixième Premier ministre à s’installer à Downing Street au cours des dix dernières années.

Burnham devra faire face à une pile de dossiers débordant de défis, avec peu de temps pour s’imposer.

Dans une interview accordée au Times et publiée dimanche soir, Burnham a déclaré vouloir tirer un trait sur une décennie de turbulences politiques.

"Ce que nous avons fait jusqu’à présent n’a pas fonctionné. C’est ainsi que je vois les choses", a-t-il déclaré.

"Je vais essayer de faire les choses différemment."

Dans son premier discours, Burnham exposera "les priorités visant à restaurer la confiance dans le gouvernement et à donner à la Grande-Bretagne une plus grande marge de manœuvre" dans le contexte de la crise du coût de la vie, a indiqué son équipe.

La relance de la croissance et la décentralisation des pouvoirs vers les collectivités régionales devraient également figurer parmi les thèmes abordés.

Lundi également, il devrait annoncer la composition de son cabinet, tous les regards étant tournés vers la personne qui remplacera Rachel Reeves au poste de ministre des Finances.

L’ancien maire du Grand Manchester, surnommé le "roi du Nord", a été parachuté par le Parti travailliste après la démission de Starmer le mois dernier. Les députés le considèrent comme le meilleur atout du parti pour contenir le parti anti-immigration Reform UK de Nigel Farage.

"Plus ambitieux, plus audacieux"

Parmi les défis les plus urgents de Burnham figureront une économie en perte de vitesse, des coûts d’emprunt élevés pour l’État, une facture sociale en forte hausse et l’arrivée de migrants en situation irrégulière à bord de petites embarcations, qui a alimenté le soutien en faveur de Reform.

Les prix imprévisibles de l’énergie, dus au conflit entre les États-Unis et l’Iran, ainsi que l’instabilité du président américain Donald Trump menacent également de mettre à mal son mandat de Premier ministre.

Burnham a déclaré au Times qu’il adopterait "une approche différente en matière de dépenses publiques et de gestion de l’économie — davantage axée sur l’investissement précoce, l’intervention précoce, la mise en condition des citoyens pour la réussite, et beaucoup moins sur le financement de l’échec".

Il a promis des "mesures rapides pour aider" à faire face au coût de la vie, affirmant avoir pris conscience, pendant la campagne, de la "pression que ressentent les gens concernant leurs finances".

Starmer a conduit le Parti travailliste au pouvoir en juillet 2024 à l’issue d’une victoire électorale écrasante, après 14 ans de règne conservateur.

Il a annoncé qu’il démissionnerait de ses fonctions de Premier ministre et de chef du Parti travailliste fin juin, après qu’une série de scandales, de faux pas et de revirements politiques eurent entaché son mandat.

Mais Burnham, qui n’est revenu au Parlement qu’il y a quatre semaines, dispose d’une marge de manœuvre très réduite face à une croissance économique atone, une dette publique élevée et des règles budgétaires strictes l’obligeant à équilibrer les dépenses publiques et les recettes fiscales.

"Dernière chance"

Burnham a été député entre 2001 et 2017, occupant des fonctions ministérielles sous les gouvernements de Tony Blair et Gordon Brown.

Il s’est depuis réinventé en homme du peuple, alliant un style décontracté et populaire à des vidéos soignées diffusées sur les réseaux sociaux.

Mais il ne lui reste que trois ans pour redresser la situation, alors que le parti Reform est en tête des sondages à l’approche des prochaines élections législatives prévues en 2029.

Vendredi, Burnham a déclaré à ses partisans que sa prise de pouvoir au sein du Parti travailliste constituait la "dernière chance" pour le parti de redresser la barre.

Les détracteurs ont reproché au gouvernement de Starmer d’avoir été mal préparé à exercer le pouvoir lors de son élection en juillet 2024.

Burnham a insisté sur le fait qu’il avait un "plan".

Mais son "couronnement" précipité à la tête du Parti travailliste a soulevé des questions quant à la manière dont il compte atteindre ses objectifs.

Sa première annonce politique est intervenue samedi, lorsqu’il a abandonné le projet phare de Starmer : un système national d’identité numérique, dont le coût était estimé à 1,8 milliard de livres sterling sur trois ans.

Un porte-parole a déclaré que le temps et les ressources seraient réaffectés "là où ils sont le plus nécessaires, par exemple pour aider à faire face au coût de la vie".