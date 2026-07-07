Royaume-Uni : Nigel Farage démissionne de son mandat de député

Le chef du parti Reform UK, Nigel Farage, a déclaré qu’il démissionnerait de son mandat de député et se présenterait à une réélection afin de laver son nom des allégations financières qui pèsent sur lui.

Farage a déclaré mardi qu’il démissionnerait de son siège au Parlement, ce qui déclenchera une élection partielle à laquelle il se présentera. Il a déclaré dans une allocution diffusée à la télévision : "Je n’ai rien fait de mal. Je n’ai enfreint la loi d’aucune manière que ce soit. Je n’ai pas détourné de fonds publics."

Nigel Farage fait l’objet d’une enquête menée par l’organisme parlementaire chargé de veiller au respect des règles de conduite, concernant un don de 5 millions de livres sterling (6,7 millions de dollars) provenant d’un milliardaire du secteur des cryptomonnaies basé en Thaïlande.

Les députés de l’opposition réclament une autre enquête sur les dons versés par George Cottrell, un entrepreneur aristocratique spécialisé dans les jeux d’argent basés sur les cryptomonnaies qui a purgé une peine de prison pour fraude aux États-Unis.

S'il nie toute malversation, l’examen minutieux de ses finances a pourtant alimenté les spéculations sur son avenir politique alors que certains le considèrent comme le favori pour devenir Premier ministre après les prochaines élections législatives.

Le parti anti-immigration de Farage ne compte que huit députés sur les 650 que compte la Chambre des communes, mais il devance systématiquement, dans les sondages d’opinion, le Parti travailliste au pouvoir et les conservateurs, principale force d’opposition.

Reform UK a été le grand vainqueur des élections locales et régionales de mai, qui ont entraîné la destitution du Premier ministre Keir Starmer par son propre Parti travailliste.