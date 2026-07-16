Liesse à Buenos Aires, immense déception aux îles Malouines après la victoire de l'Argentine

Des milliers de supporters en liesse ont envahi les rues de Buenos Aires mercredi 15 juillet après la qualification de l'Argentine pour la finale de la Coupe du monde de la FIFA. Feux d'artifice, chants, danses et drapeaux bleu et blanc ont rapidement envahi la capitale, où certains fans sont même montés sur les lampadaires et les feux de signalisation pour célébrer l'exploit. Les champions du monde en titre ont décroché leur billet pour la finale grâce à un but de Lautaro Martínez inscrit dans le temps additionnel à Atlanta, offrant une victoire 2-1 face à l'Angleterre. Ce succès au bout du suspense a déclenché une immense vague de joie dans tout le pays, nourrissant l'espoir d'un quatrième sacre mondial. L'Argentine affrontera l'Espagne dimanche pour tenter de conserver son titre. Au-delà de l'enjeu sportif, cette rencontre a ravivé l'une des rivalités les plus chargées d'histoire du football international. À Stanley, dans les îles Falkland, des supporters anglais ont suivi la demi-finale sur Falkland Islands Television, rappelant que les confrontations entre les deux sélections restent marquées par la guerre des Malouines de 1982 et par le célèbre « but de la main de Dieu » inscrit par Diego Maradona lors du Mondial 1986. L'Argentine continue de revendiquer la souveraineté de cet archipel britannique, qu'elle appelle les Malvinas, un différend toujours non résolu.