Londres en fête après le doublé de Bellingham et la qualification de l’Angleterre

Des milliers de supporters anglais ont envahi les rues de Londres samedi 12 juillet pour célébrer la victoire 2-1 des Three Lions face à la Norvège, synonyme de qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde. Chants, drapeaux et scènes de liesse ont accompagné les célébrations, tandis que beaucoup rendaient hommage à Jude Bellingham, convaincus que cette génération pouvait enfin ramener le trophée en Angleterre. La Norvège avait pourtant ouvert le score à la 36e minute grâce à Andreas Schjelderup. Mais Jude Bellingham a remis les deux équipes à égalité avant la pause, puis a offert la qualification aux siens en inscrivant le but décisif dès la troisième minute de la prolongation. De son côté, Erling Haaland, auteur de sept buts depuis le début du tournoi, est resté discret et a quitté la pelouse en fin de prolongation, remplacé par Jorgen Strand Larsen. Championne du monde en 1966, l'Angleterre retrouve le dernier carré pour la première fois depuis 2018 et affrontera l'Argentine mercredi à Atlanta pour une place en finale. La Norvège quitte, elle, la compétition au terme de son meilleur parcours en Coupe du monde, avec une première qualification en quarts de finale qui a marqué les esprits, notamment grâce à sa célébration devenue emblématique, le « Viking row ».