Nigeria : la justice rejette le recours d'un monarque contre le géant pétrolier Shell

Un tribunal nigérian a rejeté vendredi le recours d’un monarque du delta du Niger qui demandait le blocage de la cession des actifs pétroliers terrestres de Shell et que le groupe britannique répare les graves dégâts environnementaux qu'il a causés.

Bubaraye Dakolo, monarque du royaume d’Ekpetiama, dans l’État de Bayelsa (sud du Nigeria), avait saisi la justice contre Shell après l’annonce, en mars 2025, de la finalisation de la vente de ses activités terrestres au Nigeria.

Il estime que le groupe doit d’abord réparer les dégâts causés par plusieurs décennies d’exploitation pétrolière dans le delta du Niger avant de quitter la région.

Les marées noires et le torchage du gaz y ont provoqué de graves dégâts environnementaux, rendant malades les populations et détruisant les moyens de subsistance liés à la pêche et à l’agriculture dans plusieurs zones du delta du Niger, qui concentre l’essentiel de la production pétrolière du Nigeria.

Mais un juge de la Haute Cour fédérale de l’État de Bayelsa, Ayo Emmanuel, a estimé que la plainte était "prématurée et irrecevable", ajoutant que les accusations de pollution visant le groupe pétrolier étaient prescrites au regard du droit nigérian.

"La demande formulée dans la plainte porte principalement sur des réparations liées aux dommages environnementaux, à la négligence et à l’arrêt de la cession d’actifs commerciaux", a déclaré le juge.

"Elle ne relève pas d’une action fondée sur les droits fondamentaux", a-t-il ajouté.

Shell est "satisfait" de cette décision, a déclaré à l’AFP un porte-parole du groupe britannique, attribuant la "grande majorité" de la pollution dans la région à "des vols de pétrole à grande échelle, des actes de sabotage et des activités de raffinage illégales menés par des réseaux criminels organisés qui percent les oléoducs pour voler du pétrole".

L’avocat de Bubaraye Dakolo, Chukwudi Uguru, a de son côté indiqué qu’il ferait appel de la décision.

"Nous nous battrons jusqu’au bout dans cette affaire et nous nous tournons déjà vers la Cour suprême", a déclaré M. Uguru à des journalistes après l’audience. "Nous ne sommes pas découragés".

Une enquête de quatre ans menée par la Commission sur le pétrole et l’environnement de l’État de Bayelsa, un groupe composé d’experts internationaux et de personnalités reconnues, avait conclu en 2023 que le nettoyage de l’État nécessiterait 12 milliards de dollars (10,5 milliards d'euros).

C’est à Bayelsa qu’a été découvert le premier gisement de pétrole d’Afrique dans les années 1950. Des compagnies pétrolières, dont Shell, y sont présentes depuis des décennies.

En mars 2025, Renaissance Africa Energy, un consortium de compagnies pétrolières nigérianes, avait finalisé l’acquisition des actifs pétroliers et gaziers terrestres et en eaux peu profondes de Shell au Nigeria, après le désengagement du groupe de ces activités.

Renaissance Africa Energy est également poursuivi dans cette affaire, tout comme le procureur général du Nigeria, le ministre du Pétrole et la Commission nigériane de régulation du secteur pétrolier.

Shell est régulièrement attaqué au Nigeria pour le coût environnemental de ses activités pétrolières.

Le géant britannique reste un investisseur majeur dans d'autres régions du Nigeria. Il a annoncé en début d'année un investissement direct potentiel de 20 milliards de dollars (environ 17 milliards d'euros) dans un projet gazier.