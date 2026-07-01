Dangote Petroleum importe du brut des Émirats arabes unis

La raffinerie Dangote Petroleum a acheté deux cargaisons de pétrole brut aux Émirats arabes unis (EAU).

S&P Global Commodity Insights indique que cette importation de pétrole brut en provenance des Émirats arabes unis constitue la toute première acquisition de brut du Moyen-Orient, alors que l’usine diversifie ses sources d’approvisionnement face aux contraintes persistantes de l’offre nationale de la Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPCL).

La raffinerie, initialement conçue pour traiter le brut léger non sulfureux du Nigeria, a progressivement diversifié sa gamme de bruts à mesure que ses opérations s’accélèrent de manière optimale.

Selon S&P Global, la raffinerie élargit la gamme des qualités de brut qu’elle traite dans le cadre de son ambition de fonctionner comme une raffinerie entièrement commerciale. Le rapport indique qu’en 2025, environ 70 % des importations de brut de la raffinerie provenaient du Nigeria, tandis que 24 % provenaient des États-Unis.

Rappelons que la NNPCL avait garanti la fourniture mensuelle de 13 à 15 cargaisons de brut nigérian, payées en nairas, dans le cadre d’un accord dit « naira-for-crude », aidant ainsi la raffinerie à réduire son exposition au risque de change.

Cependant, malgré cet accord, l’approvisionnement en brut national de cette méga-raffinerie a connu des difficultés.

S’exprimant en début d’année, M. Bird avait déclaré que la raffinerie avait l’intention d’augmenter la part des qualités de brut plus lourdes dans son mélange de matières premières. « Nous voulons clairement alourdir le baril », avait déclaré M. Bird en avril.

Le DAILY POST rapporte que les cours du pétrole brut avaient baissé à moins de 70 dollars le baril la semaine dernière, mais qu’ils ont recommencé à grimper lundi à la suite des dernières frappes menées par les États-Unis et l’Iran, malgré la conclusion de l’accord de paix.