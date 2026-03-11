Nigéria : la raffinerie Dangote assure l'approvisionnement local en pétrole

Alors que la guerre au Moyen-Orient engendre des fluctuations des cours du pétrole, le président de l’association des distributeurs nigérians, Billy Gillis-Harris se réjouit que l’approvisionnement local soit garanti par la raffinerie du milliardaire Aliko Dangote à Lagos.

Située à Lekki, la méga-raffinerie Dangote a assuré qu’elle priorisait le marché local afin d'éviter toute pénurie de carburant au Nigéria. Son objectif est de limiter les répercussions du conflit au Moyen-Orient, bien que les prix à la pompe aient déjà augmenté d'environ 20% en une semaine.

La raffinerie produit 650 000 barils par jour, et couvre ainsi les besoins nationaux en carburant du pays, premier producteur du pétrole d’Afrique.

Avant l'ouverture de la raffinerie privée Dangote en 2024, le Nigeria devait importer la quasi-totalité de ses carburants et les pénuries étaient récurrentes. Sa mise en route avait permis de faire baisser les prix pour osciller autour des 800 nairas par litre.