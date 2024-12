Nigeria : des fuites de pétrole ravagent le delta du Niger

Une crise environnementale majeure frappe la communauté d’Ogboinbiri, dans l’État de Bayelsa, alors que des fuites répétées de l’oléoduc Ogboinbiri/Tebidaba continuent de ravager l’environnement et les moyens de subsistance locaux.

Depuis trois mois, quatre fuites distinctes ont été signalées, contaminant les terres agricoles, les zones de pêche et les réserves d’eau. Pour les habitants, comme Ikenka Genesis, agriculteur, les pertes sont catastrophiques :

"Nous avons perdu des millions de nairas. Nos récoltes de riz et nos étangs à poissons, prêts pour la saison, sont inutilisables à cause des fuites. Nous ne pouvons rien récolter ni faire quoi que ce soit."

La pollution provoque également de graves problèmes de santé. Selon l’écologiste Alagoa Morris, l’espérance de vie dans le delta du Niger est inférieure de dix ans à celle des autres régions du Nigeria, en raison des hydrocarbures présents dans l’air, l’eau et les sols.

Les infrastructures vieillissantes de l’oléoduc, désormais exploité par Oando après le retrait de NAOC (Nigerian Agip Oil Company), sont mises en cause par les experts et les militants environnementaux. Les appels se multiplient pour une réparation durable des conduites et des mesures strictes pour éviter de nouveaux incidents.