Mondial 2026 : célébrations à Madrid après la victoire de l'Espagne

Des milliers de supporters espagnols ont déferlé dans les rues de Madrid dimanche soir pour célébrer la victoire de l'Espagne (1-0) en finale de la Coupe du monde de football.

La Roja s'est imposée face à l'Argentine de Lionel Messi grâce à un but de l'attaquant Ferran Torres à la 106e minute.

"C'était très serré. L'Argentine nous a donné du fil à retordre, mais nous savions dès le début que l'Espagne était plus forte", a affirmé Jose Antonio Tebas, supporter espagnol de 22 ans.

La sélection espagnole s'est montrée dominante au MetLife Stadium, près de New York.

Les célébrations des fans madrilènes se sont poursuivies jusque tard dans la nuit. "Une émotion unique, de la première à la 120e minute. Magnifique. Vive l'Espagne !" s'est exclamé Rogelio Gorvanni, un autre supporter.

Après un titre de champion d'Europe en 2024, la sélection espagnole masculine remporte son deuxième titre mondial après un premier sacre en 2010.

Avec la victoire de l'équipe féminine en 2023, l'Espagne est devenue dimanche la première nation à détenir simultanément la Coupe du monde masculine et féminine.