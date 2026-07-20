Mondial 2026 : les joueurs de la Roja accueillis en héros à Madrid 

L'équipe espagnole de football, vainqueur de la Coupe du monde, est rentrée chez elle lundi. Les 26 membres de l'équipe ont été accueillis par la famille royale avant de rencontrer le Premier ministre Pedro Sánchez.

L'équipe montera est ensuite montée à bord d'un bus à toit ouvert pour un défilé dans le centre de Madrid.

Des centaines de milliers de supporters sont venus les acclamer tandis qu'ils parcourraient les avenues historiques de Madrid, depuis les environs du palais de la Moncloa, résidence officielle du Premier ministre, jusqu'à la place de Cibeles.

Des groupes de supporters ont commencé à s’installer près de la place de Cibeles en fin de matinée lundi, en prévision de l’arrivée de l’équipe, munis de parasols pour se protéger du soleil et des températures pouvant atteindre 35 °C.

Une cérémonie en présence des joueurs aura ensuite lieu sur la place, où les précédentes équipes espagnoles et leurs supporters ont traditionnellement l’habitude de se rassembler pour faire la fête.

L’Espagne a remporté le trophée lors de la finale de dimanche après avoir battu 1-0 l’Argentine, désormais détrônée, à East Rutherford, dans le New Jersey. Il s'agit de son deuxième trophée — après la victoire de 2010 en Afrique du Sud — qu’elle remportait ce titre.

L’équipe a reçu les félicitations des dirigeants des trois pays co-organisateurs du tournoi : le président américain Donald Trump, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum et le Premier ministre canadien Mark Carney.

Au coup de sifflet final, Madrid a explosé de joie : des milliers de supporters ont envahi les rues depuis les bars et les restaurants, beaucoup d’entre eux drapés de drapeaux espagnols ou vêtus des couleurs de l’équipe.

La foule s’est massée sur la Puerta del Sol et les autres grandes places de la capitale, chantant, dansant et allumant des fusées éclairantes tandis que les klaxons des voitures retentissaient.

Beaucoup ont célébré la victoire de dimanche jusque tard dans la nuit de dimanche à lundi.

"Je suis très heureux. Je n’ai dormi que trois ou quatre heures, mais pour l’équipe, je suis prêt à tout", a déclaré Victor Álvarez, 19 ans.

La victoire masculine, combinée à la Coupe du monde féminine remportée par l’Espagne en 2023, fait de ce pays européen le premier à détenir les deux titres simultanément.

"Honnêtement, c’était très émouvant. Nous avons préféré ne pas aller dans un bar ou ailleurs, pour vivre ce moment chez nous, concentrés et très heureux, dans la joie", a déclaré Gema Rodero, fonctionnaire de 59 ans.

Un mort durant la célébration

Les célébrations ont toutefois été assombries après que les autorités locales ont annoncé qu’un adolescent de 13 ans, à Salamanque, au nord-ouest de Madrid, avait trouvé la mort lorsque la fontaine sur laquelle il était monté avec des amis pour fêter la victoire s’est effondrée.

L’Espagne est aujourd’hui très différente de ce qu’elle était en 2010, lorsque la nation ibérique était en proie à une crise de la dette, à un taux de chômage de 20 % et à des régions nationalistes luttant pour obtenir davantage d’autonomie.

L'économie est en pleine expansion, le taux de chômage a diminué de moitié et le pays devrait à nouveau figurer parmi les grandes économies de la zone euro qui connaissent la plus forte croissance. Les tensions nationalistes et séparatistes se sont considérablement apaisées.