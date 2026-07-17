Mondial 2026 : la photo culte de Messi et Yamal qui refait surface avant la finale

Il y a près de 19 ans, lorsque Joan Monfort a pris des photos de Lionel Messi avec un bébé pour un calendrier caritatif, il ne savait pas encore que ce jeune homme aux cheveux longs était à l'aube d'une carrière footballistique exceptionnelle.

Il n'aurait toutefois jamais pu imaginer que ce petit garçon en deviendrait un jour un lui-même.

Le bébé que l'on voit sur la photo – qui est désormais devenue virale – n'était autre que Lamine Yamal, l'enfant prodige espagnol qui, à 16 ans, montre déjà un tel potentiel qu'on le compare aux plus grands noms de ce sport.

Déjà le plus jeune joueur à avoir porté les couleurs de l'Espagne, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du Championnat d'Europe lors de la compétition qui s'est déroulée en Allemagne.

Cette photo de 2007, tombée dans l'oubli depuis longtemps, a refait surface après que le père de Yamal l'a publiée sur Instagram la semaine dernière, accompagnée de la légende « Le début de deux légendes ».

Monfort, qui travaille actuellement comme photographe indépendant pour l'Associated Press et d'autres médias, a déclaré que la séance photo avait eu lieu dans les vestiaires des visiteurs du Camp Nou, à Barcelone, à l'automne 2007, alors que Yamal n'avait que quelques mois.

Les joueurs du FC Barcelone ont posé avec des enfants et leurs familles pour un calendrier dans le cadre d'une campagne caritative annuelle organisée par le journal local Diario Sport et l'UNICEF.

Monfort était chargé des séances photo, et il se trouve que Messi a été associé à la famille de Yamal.

Sa mère, originaire de Guinée équatoriale, apparaît aux côtés de Messi et du bébé sur l'une des photos.

Messi avait alors 20 ans et était déjà considéré comme un grand talent, mais il lui faudrait encore quelques années avant de s'imposer comme le joueur le plus exceptionnel de sa génération, tant au FC Barcelone qu'en équipe nationale argentine.

Tout comme Messi, Yamal est issu du célèbre centre de formation de Barcelone, La Masia. Malgré son jeune âge, il a été l'un des meilleurs joueurs espagnols lors du Championnat d'Europe en Allemagne.

Il a également joué un rôle clé au sein de la sélection espagnole qui s'est qualifiée pour la finale, et il pourrait retrouver Messi alors que l'Argentine tente de remporter deux Coupes du monde d'affilée.

Le fait que ces deux-là se soient retrouvés par hasard sur cette photo en 2007 est une coïncidence que Monfort a qualifiée de surréaliste : « Les étoiles se sont alignées. »

Monfort mène depuis 1991 une longue carrière de photographe sportif, suivant le FC Barcelone aux quatre coins du monde, mais il a déclaré n'avoir jamais connu auparavant un tel engouement pour aucune de ses photos.