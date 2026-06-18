''Strung'' de Malcolm D. Lee, attendu sur Peacock le 26 juin

Film d'action
'' Strung'', le nouveau film de Malcolm D. Lee, sortira bientôt sur Peacock. Chloe Bailey tient le rôle principal dans ce thriller psychologique.
Elle incarne Laila, une violoniste talentueuse qui accepte un poste de préceptrice auprès d’une jeune fille issue d'une famille riche. À mesure que son personnage en apprend davantage sur la famille pour laquelle elle travaille, elle découvre de sombres secrets et se retrouve prise dans une série de rebondissements.
« C'était vraiment palpitant. Je suis toujours du genre à me dire : « Oh, ça va arriver, et ça aussi. » J'essaie de deviner ce qui va se passer, mais même en revoyant le film, en sachant ce qui va se passer, en étant dans les scènes, je restais là à me dire : « Quoi ? » », a déclaré Chloe Bailey.
Bien qu’il s’agisse du premier thriller de Lynn Whitfield, elle affirme que son rôle dans ce film a éveillé son intérêt pour d’autres rôles dans ce genre. ''J’aimerais vraiment tourner dans un thriller et en être au cœur même. Je pense que je m’amuserais beaucoup.'', explique l'actrice
Le film met également en scène Coco Jones et Lucien Laviscount.
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