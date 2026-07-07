Royaume-Uni : des agriculteurs ougandais intentent un procès contre TotalEnergies

Quatre agriculteurs ougandais s'apprêtent à intenter mardi au Royaume-Uni une action en justice « sans précédent » contre un projet d'oléoduc de 5,6 milliards de dollars mené par le géant français de l'énergie TotalEnergies, a indiqué une ONG de défense des droits humains.

Destiné à entrer en service en 2027, l’East African Crude Oil Pipeline (EACOP) sera le plus long oléoduc chauffé au monde ; il acheminera du pétrole depuis l’Ouganda, pays enclavé, jusqu’au port tanzanien de Tanga.

Les climatologues et les associations écologistes ont qualifié ce projet de « bombe carbone » qui rejetterait 379 millions de tonnes de polluants responsables du réchauffement climatique au cours de ses 20 années d’exploitation.

La société EACOP est détenue majoritairement par TotalEnergies, avec la participation de l’Ouganda, de la Tanzanie et de la China National Offshore Oil Corporation, mais elle est enregistrée en Grande-Bretagne.

Les agriculteurs ougandais affirment que le projet enfreint les lois de leur pays en matière de climat, d’environnement et de Constitution — mais comme ils sont victimes de répression dans leur pays, ils intentent une action en justice en Grande-Bretagne.

« Cette action vise à obtenir des mesures susceptibles de remettre en cause la viabilité commerciale même du projet, notamment une injonction visant à empêcher le transport de pétrole par l’oléoduc », a déclaré dans un communiqué Avaaz, une ONG de défense des droits humains qui soutient cette action.

Selon l’ONG, ce serait la première fois que les lois environnementales ougandaises sont invoquées devant un tribunal étranger.