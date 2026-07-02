RDC : hausse de la contrebande d’or de l’Ituri vers l’Ouganda

Selon un rapport de l’ONU, la contrebande d’or depuis la province congolaise de l’Ituri vers l’Ouganda voisin devrait connaître une forte augmentation en 2025.

Ce document, publié en juin dernier sur la situation dans l’est de la République démocratique du Congo, souligne que si l’Ouganda a annoncé des exportations record de 62 tonnes d’or l’année dernière, le pays n’a pourtant déclaré aucune production de ce niveau là.

Les experts en charge du rapport estiment qu’une partie de cet or prétendument ougandais proviendrait en réalité des mines de l’Ituri voisin, où les exportations de minerai n’ont étrangement atteint que 559 kilos en 2025 alors que la production réelle se mesure en tonnes.

La prolifération de sites semi-mécanisés sur les gisements aurifères aux alentours de Mabanga, de Nizi et le long du fleuve Shari, a en effet permis une production record, ce qui corrobore la théorie d’une forte augmentation de la contrebande vers l’Ouganda.

Les mineurs artisanaux sont soumis à des taxes imposées par les groupes armés, qui utilisent ensuite ces recettes pour financer leurs activités, notamment l’achat d’armes.

La montée en puissance de la lixiviation au cyanure des résidus aurifères artisanaux dans la régiona également été analysée dans ce rapport. Cette pratique extrêmement dangereuse pour la santé et l’environnement est illégale en RDC lorsqu’elle est pratiquée sans autorisation.

À Djugu, deux grandes installations de lixiviation au cyanure auraient produit entre une et deux tonnes d’or depuis 2023.