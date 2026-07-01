Égypte : la chute d'un tricycle motorisé dans un canal tue 9 enfants

Un tricycle motorisé a plongé mardi dans un canal dans le sud de l’Égypte, tuant neuf enfants et en blessant deux autres, ont indiqué les autorités locales.

Le tricycle est tombé à l’eau dans la région d’Abu Tig, dans la province méridionale d’Assiout, selon un communiqué publié sur Facebook par le bureau du gouverneur.

« Mon neveu fait partie des neuf victimes. Ce sont des gens très pauvres, ils n’ont rien, ils travaillent dans les champs pour cent livres par jour et dépensent tout pour subvenir aux besoins de leur famille (ces enfants) », a déclaré Gamal Suleiman, l’oncle de l’une des victimes. Assiout, située à 320 kilomètres (199 miles) au sud de la capitale, Le Caire, est une province de Haute-Égypte connue pour ses sites historiques.

Les médias locaux ont rapporté qu’un dysfonctionnement de la direction avait provoqué le renversement du tricycle alors qu’il transportait des enfants rentrant chez eux après avoir travaillé dans des fermes voisines.

L’état de santé des blessés n’était pas précisé. Les corps ont été transportés à l’hôpital d’Abu Tig, selon le bureau du gouverneur.

Le média local Cairo 24 a indiqué que les enfants étaient âgés de 10 à 17 ans. Des photos publiées par le bureau du gouverneur montraient des dizaines de personnes rassemblées au bord du canal tandis que des plongeurs fouillaient les eaux.