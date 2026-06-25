Séisme au Venezuela : des habitants fuient en panique

Une vidéo partagée par le député vénézuélien Wilmer Azuaje montre d'importants dommages structurels à l'aéroport international Simón Bolívar, principal hub aérien du pays. Face à l'ampleur des dégâts apparents, les autorités ont décidé de fermer temporairement l'aéroport afin de permettre des inspections de sécurité et d'évaluer l'état des infrastructures. Le Venezuela a décrété l'état d'urgence après que deux puissants séismes ont frappé la côte nord du pays à quelques secondes d'intervalle. Selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS), le premier a atteint une magnitude de 7,2, suivi 39 secondes plus tard d'une secousse encore plus forte de magnitude 7,5, localisée près de Morón, à l'ouest de Caracas. Dans la capitale, les équipes de secours, appuyées par des bénévoles, poursuivent actuellement leurs recherches dans les décombres d’immeubles effondrés ou endommagés, tandis que les autorités tentent d’évaluer l’ampleur des destructions et mettent en garde contre le risque de répliques. Le bilan reste provisoire, mais les autorités font déjà état d’au moins 32 morts et plus de 700 blessés. Parmi les plus violents enregistrés au Venezuela depuis plus d'un siècle, ces deux séismes ont provoqué d'importantes perturbations à travers le pays et ravivé les craintes de nouvelles secousses dans les jours à venir.