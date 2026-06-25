Venezuela : un double séisme historique fait au moins 164 morts

Le Venezuela est confronté à l’une des plus graves catastrophes naturelles de son histoire récente après un double séisme survenu mercredi soir. Selon les autorités, au moins 164 personnes ont perdu la vie et 971 autres ont été blessées dans les secousses de magnitudes 7,2 puis 7,5 qui se sont produites à seulement 39 secondes d’intervalle.

D’après l’United States Geological Survey (USGS), le séisme principal de magnitude 7,5 constitue le plus puissant enregistré dans le pays depuis 1900. Une vingtaine de répliques ont suivi, alimentant la crainte de nouveaux effondrements.

Les dégâts sont particulièrement importants dans la région de La Guaira, au nord de Caracas. Plusieurs immeubles se sont effondrés dans la ville côtière de Catia la Mar, où les habitants, privés d’électricité, poursuivent les recherches à la lampe torche pour tenter de retrouver des proches ensevelis sous les décombres. L’aéroport international de Maiquetía, endommagé par les secousses, a été fermé, compliquant l’acheminement de l’aide humanitaire.

À Caracas, de nombreux bâtiments ont subi de graves dommages. Des rues couvertes de gravats et de débris de verre témoignent de la violence du phénomène. Par mesure de sécurité, les autorités ont interrompu l’alimentation en gaz afin de prévenir tout risque d’explosion. Des milliers d’habitants ont passé la nuit à l’extérieur, refusant de regagner leurs logements par crainte de nouvelles secousses.

Face à l’ampleur de la catastrophe, la présidente par intérim Delcy Rodríguez a décrété l’état d’urgence et concentré les moyens nationaux sur les zones les plus touchées. Des équipes de secours coordonnées par les Nations unies sont en cours de déploiement.

La communauté internationale a rapidement réagi. Les États-Unis ont annoncé l’envoi immédiat de secouristes et d’une aide humanitaire d’urgence, dans un contexte de rapprochement diplomatique inédit entre Washington et Caracas. La Chine, l’Inde, l’Union européenne ainsi que plusieurs pays d’Amérique latine ont également proposé leur assistance.

Le séisme a été ressenti bien au-delà des frontières vénézuéliennes, notamment à Bogota, en Colombie, située à près de 1 000 kilomètres de l’épicentre. Alors que les opérations de recherche se poursuivent, les autorités redoutent un alourdissement significatif du bilan dans les heures à venir.