Le footballeur sud-africain Jayden Adams meurt brutalement à 25 ans

Le football sud-africain est en deuil après le décès de Jayden Adams, milieu de terrain des Mamelodi Sundowns et de la sélection nationale, à l'âge de 25 ans. La disparition du joueur a été confirmée par le ministre des Sports, des Arts et de la Culture, Gayton McKenzie, sans que les causes de sa mort ne soient, à ce stade, rendues publiques.

« C'est avec une profonde stupeur et le cœur lourd que j'ai appris le décès de Jayden Adams, milieu de terrain des Mamelodi Sundowns et des Bafana Bafana, à l'âge de 25 ans », a déclaré le ministre dans un communiqué publié sur le réseau social X. Il a salué « l'un des plus brillants jeunes talents » du football sud-africain et affirmé que « la nation tout entière est en deuil aux côtés de sa famille, de ses coéquipiers et de millions de supporters ».

Gayton McKenzie a précisé que les circonstances du décès n'avaient pas encore été établies et a invité les médias comme le public à faire preuve de retenue, en s'abstenant de toute spéculation, afin de préserver la tranquillité de la famille du joueur et de son club durant cette période.

International sud-africain, Jayden Adams avait participé à la Coupe du monde, disputant notamment le premier match de phase de groupes de l'Afrique du Sud face à la République tchèque, avant d'être remplacé à la mi-temps. Selon le ministre, le joueur avait disputé cette rencontre quelques heures seulement après avoir appris le décès de sa grand-mère.

Formé et révélé sous les couleurs de Stellenbosch, où il a évolué durant plusieurs saisons, Adams avait rejoint les Mamelodi Sundowns l'an dernier. Il avait contribué cette année au sacre continental du club en Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF).

Dans son hommage, Gayton McKenzie a salué la mémoire du joueur, estimant que si le pays perd « un footballeur remarquable », son héritage demeurera intact. Il a également rendu hommage à « son humilité, son talent exceptionnel et la fierté avec laquelle il a représenté l'Afrique du Sud », concluant : « Repose en paix, Jayden. Tu ne seras jamais oublié. »