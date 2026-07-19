Mali : l'armée attaquée une nouvelle fois par les séparatistes touaregs 

Un convoi de l'armée malienne quittant la ville stratégique d'Anefis, dans le nord du pays, a été attaqué samedi matin par des séparatistes touaregs, ont indiqué des responsables militaires et des responsables de la sécurité.

Des combattants du mouvement séparatiste touareg FLA et du groupe djihadiste JNIM, lié à Al-Qaïda, s'étaient temporairement emparés de la ville le 4 juillet, lors de la dernière d'une série d'attaques coordonnées dans le pays.

"Notre convoi, qui quittait Anefis pour se rendre à Gao, a été attaqué ce matin près de Tabankort. Les combats se poursuivent. Il s'agit d'une embuscade", a déclaré à l'AFP une source militaire basée à Gao.

Une source au sein du FLA a également confirmé l'incident.

"L'armée a subi de lourdes pertes, même si le reste du convoi a pu poursuivre sa route", a indiqué un responsable de la sécurité souhaitant garder l'anonymat.

"Il y a de nombreuses victimes", a ajouté un responsable local.

Des images transmises par les FLA montrent ce qu’ils présentent comme des dizaines de prisonniers de l’armée.

Les récents affrontements violents à Anefis ont fait environ 30 morts et une soixantaine de blessés parmi les soldats maliens, selon le bilan officiel publié le 12 juillet par l’état-major.

Le 10 juillet, l’armée malienne et les paramilitaires russes de l’Africa Corps ont repris le contrôle d’Anefis après plusieurs jours de combats intenses.

Une crise sécuritaire qui perdure

En avril dernier, le Mali a été visé par une série d'attaques coordonnées menées par les djihadistes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM) et les rebelles indépendantistes du Front de libération de l'Azawad (FLA). Des villes stratégiques ont été prises pour cible : Bamako, Kati, Mopti, Sévaré, Gao, Bourem et Kidal.

Le bilan humain fait état d'au moins 23 personnes tuées. Parmi les victimes, le ministre de la Défense Sadio Camara, tué dans une attaque à la voiture piégée contre sa maison. À la suite de ces attaques, les djihadistes imposent un blocus contre la capitale, Bamako.

Le Mali peine à contenir une insurrection djihadiste qui ravage le pays depuis 2012.