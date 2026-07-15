Mali : 6 officiers proches de Bah N'Daw jugés pour complot contre l'État

Au Mali, six proches de l'ancien président de transition Bah N'Daw ont comparu mardi devant la chambre criminelle de la cour d'appel de Bamako.

Ils sont poursuivis pour un présumé complot contre le gouvernement, après près de cinq ans de détention.

Parmi eux figurent l'ancien chef de la Sécurité d'État, le colonel Kassoum Goïta, et l'ex-secrétaire général de la présidence, Kalilou Doumbia.

Les autorités n'ont jamais rendu publics les faits précis qui leur sont reprochés. La défense dénonce une affaire à caractère politique visant d'anciens alliés de Bah N'Daw, renversé en 2021 par les militaires aujourd'hui au pouvoir.

Les avocats affirment également que les accusés ont été victimes de tortures et privés de soins médicaux adéquats durant leur détention.

Ce procès constitue leur première véritable occasion de contester les accusations et de demander leur acquittement, dans un contexte où les poursuites pour complot contre le régime se multiplient depuis le début de la transition militaire.