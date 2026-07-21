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Afrique du Sud : la banque mondiale soutient des réformes dans divers secteurs

Des personnes marchent au pied de pylônes électriques à Hartebeespoort, en Afrique du Sud, le 25 novembre 2011.   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

Banque mondiale

L’Afrique du Sud a obtenu un prêt de 1,5 milliard de dollars de la Banque mondiale pour une durée de 15 ans.

L’enveloppe sera consacrée aux réformes dans les secteurs de l’eau, de l’électricité et de l’assainissement, entre autres.

Alors que le pays d’Afrique australe a connu l’enfer des coupures de courant en raison de ses installations vétustes, la situation a changé depuis

Elle devrait aussi, selon les autorités sud-africaines, contribuer à la création d’environ 600 000 emplois d’ici à 2032. Une nécessité dans un pays avec un taux de chômage parmi les plus élevés au monde.

La Banque mondiale a souligné que ce prêt est le quatrième accordé à l’Afrique du Sud depuis 2022.

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