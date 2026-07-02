La Tanzanie déploie d'importantes forces de sécurité à Dar es Salaam

Les autorités tanzaniennes ont renforcé leur dispositif de sécurité dans plusieurs quartiers de Dar es Salaam avant les manifestations prévues le 7 juillet, mobilisant des unités de police et des canons à eau afin de prévenir d'éventuels troubles dans la capitale économique.

Des policiers ont été déployés aux principaux carrefours, autour de bâtiments publics et à proximité des accès au parc des expositions où doit se tenir la Dar es Salaam International Trade Fair (DITF), la plus grande foire commerciale du pays. Les autorités affirment vouloir garantir la sécurité des visiteurs et le bon déroulement de l'événement, qui s'ouvre le même jour que les manifestations annoncées.

Les rassemblements ont été appelés par des militants de la société civile et des opposants qui réclament une enquête indépendante sur les violences ayant suivi l'élection générale de l'an dernier. Ils dénoncent également la détention de figures de l'opposition et demandent des réformes politiques et électorales.

Le gouvernement a prévenu qu'il ne tolérerait aucun trouble à l'ordre public. Le ministre de l'Intérieur a récemment annoncé l'interdiction des rassemblements politiques avant le 7 juillet, une décision vivement critiquée par les partis d'opposition, qui y voient une restriction des libertés publiques.

Les autorités restent particulièrement vigilantes en raison du traumatisme laissé par les violences post-électorales de 2025. Selon une commission d'enquête mise en place par le gouvernement, au moins 518 personnes ont été tuées lors des affrontements. L'opposition et plusieurs organisations religieuses contestent ce bilan, affirmant que les forces de sécurité ont fait plusieurs milliers de victimes, tandis que des diplomates occidentaux estiment le nombre de morts entre 1 000 et 2 000.

Les manifestations sont prévues à l'occasion de Saba Saba, journée symbolique de l'histoire politique tanzanienne qui coïncide chaque année avec l'ouverture de la foire internationale de Dar es Salaam. Les autorités craignent que l'afflux de visiteurs et la mobilisation annoncée des manifestants ne provoquent des tensions dans la métropole, principal centre économique du pays.