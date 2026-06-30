Ghana : le bilan des inondations à Accra grimpe à au moins 12 morts

Le bilan des inondations qui ont paralysé la capitale ghanéenne, Accra, s'est alourdi à au moins 12 morts, ont annoncé mardi les services de secours, alors que plusieurs personnes restent portées disparues.

Provoquées par des pluies torrentielles tombées lundi, les inondations ont submergé routes et habitations dans cette métropole côtière, entraînant des centaines d'opérations de sauvetage menées tout au long de la nuit.

« Le bilan est désormais d'au moins 12 morts », a déclaré Alex King Nartey, porte-parole du Service national des pompiers, cité par les médias locaux, précisant que ce chiffre pourrait encore augmenter. Parmi les victimes figurent un couple marié ainsi qu'une mère et son enfant.

Plus de 400 personnes ont été secourues, selon les pompiers. Mardi, les équipes poursuivaient le pompage des eaux dans les habitations et l'évacuation des habitants piégés dans les quartiers les plus touchés.« Nous avons réussi à secourir beaucoup de monde », a déclaré à l'AFP Rashid Kwame Nisawu, commandant régional des pompiers du Grand Accra.

Le principal parti d'opposition, le Nouveau Parti patriotique (NPP), a vivement critiqué la gestion de la catastrophe par le gouvernement, dénonçant des défaillances dans la coordination des secours. Le ministre de l'Intérieur, Mohammed Muntaka Mubarak, a reconnu que la réponse des autorités aurait pu être plus efficace. « Nous sommes profondément attristés par ces pertes humaines », a-t-il déclaré lors d'une interview télévisée.

Face à l'ampleur des dégâts, le président John Mahama a ordonné le déblocage immédiat de 300 millions de cédis (près de 29 millions de dollars) issus des fonds d'urgence afin de financer les opérations de secours et les mesures de prévention des inondations. Il a également demandé le déploiement de l'armée et de la police en renfort des équipes de secours.

Selon le chef de l'État, près de 140 millimètres de pluie sont tombés sur Accra en une seule journée, soit les plus fortes précipitations enregistrées depuis plusieurs années et près de trois fois le record de l'année précédente. Il a attribué cette situation aux effets du changement climatique, tout en dénonçant les constructions illégales qui obstruent les cours d'eau. Il s'est engagé à lancer une vaste opération contre ces installations après s'être rendu dans les quartiers sinistrés.

Forte de plus de cinq millions d'habitants, Accra est régulièrement frappée par des inondations durant la saison des pluies. Les experts attribuent l'aggravation du phénomène à l'urbanisation rapide, aux systèmes de drainage obstrués et aux constructions érigées sur des zones humides.

L'Agence météorologique du Ghana a indiqué que les précipitations avaient diminué, tout en mettant en garde contre un risque persistant de nouvelles inondations. Les sols demeurent saturés d'eau et de faibles pluies pourraient suffire à provoquer de nouveaux débordements dans les zones les plus basses.