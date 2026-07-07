Zimbabwe : l'électricité rétablie après une panne généralisée

L'électricité a été coupée lundi vers 18h heure locale suite à une défaillance sur le réseau nationale a fait savoir l'entreprise zimbabwéenne d'électricité.

Le Zimbabwe a rétabli l'électricité dans la majeure partie du pays après une panne générale, tandis que des équipes s'efforcent toujours de rétablir le courant dans certains quartiers de la capitale, Harare, a indiqué mardi la compagnie d'électricité publique.

Une défaillance sur le réseau a provoqué l'effondrement du réseau national lundi à 18 h 24, heure locale (16 h 24 GMT), a indiqué la Zimbabwe Electricity Supply Authority (ZESA).

L'électricité a été rétablie grâce à l'approvisionnement provenant de quatre centrales, dont celle de la société sud-africaine Eskom, a précisé la ZESA.

"Nous sommes heureux d'annoncer qu'à 22 h, l'électricité avait été rétablie avec succès dans la plupart de nos points d'approvisionnement principaux à travers le pays", a-t-elle indiqué dans un communiqué publié le X.

Les travaux se poursuivaient toutefois pour "remettre en service et synchroniser" les unités de la centrale à charbon de Hwange, dans le nord-ouest, qui alimente certaines parties de Harare, a-t-elle précisé.

Ce pays riche en ressources mais en proie à une pénurie d’énergie est confronté depuis plusieurs années à des coupures de courant récurrentes en raison du vieillissement de ses infrastructures et d’une faible capacité de production.

La production de la centrale hydroélectrique de Kariba, l’autre principale source d’électricité du pays, a également été limitée par de faibles niveaux d’eau dus à des précipitations insuffisantes et à des sécheresses récurrentes.