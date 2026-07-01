Afrique du Sud : plus 25 000 rapatriments avant l'ultimatum anti-immigré

Les forces de sécurité sud-africaines ont déclaré lundi que plus de 25 000 personnes avaient été rapatriées ces dernières semaines avant les manifestations anti-immigrés prévues, tandis que de nombreuses autres attendent toujours leur départ.

De retour au Zimbabwe, Takesure Nyawowho se souvient de la peur que lui et sa famille ont ressentie face à la montée du sentiment anti-immigrés en Afrique du Sud, ce qui l’a poussé à rentrer avec sa famille après y avoir vécu en tant que migrant sans papiers depuis 2017.

« C’est très difficile pour moi en ce moment. Quand on se réveille, on sort simplement, on prend le soleil en attendant que la journée se termine, mais j’ai un projet.Je me dis que si je trouve ne serait-ce qu’une personne bienveillante qui souhaite m’aider, qui a un emploi – même s’il s’agit de labourer la terre ou n’importe quel autre travail – et qui peut m’aider à gagner de l’argent pour acheter des outils, je pourrai ainsi me lancer dans mon activité et gagner de quoi payer les frais de scolarité de mes enfants. », a indiqué Takesure Nyawo, rentré d’Afrique du Sud.

Ces départs interviennent alors que des milliers de personnes cherchent à quitter le pays par crainte pour leur sécurité, avant la date limite du 30 juin, fixée par une coalition informelle de petits partis politiques et de petits groupes d’autodéfense citoyens, imposant aux étrangers sans titre de séjour de quitter le pays.

« Jamais, je ne retournerai même pas en Afrique du Sud, car regardez mes enfants maintenant, ils sont traumatisés. Je ne sais pas ce que je vais faire si mes enfants ne veulent pas y aller. Même si je dis que je vais y retourner, ils pleureront. », a déclaré Takesure Nyawo, rentré d’Afrique du Sud.

Plusieurs gouvernements, dont ceux du Nigeria, du Malawi, du Ghana, du Zimbabwe et du Mozambique, ont organisé des vols et des trajets en bus pour le rapatriement volontaire, après des semaines de manifestations, de pillages et d’attaques visant les étrangers, qui ont fait quatre morts.

Au moins 195 suspects ont été arrêtés depuis le 1er mars pour actes d’hostilité envers les étrangers, a indiqué NATJOINTS.