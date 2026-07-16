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Le Zimbabwe se prepare au retour massif d'émigrés fuyant l'Afrique du Sud

Des Zimbabwéens franchissent un cordon de police pour déposer leurs formulaires de demande devant les bureaux de l'immigration à Johannesburg, le 31 décembre 2010   -  
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AP Photo/Denis Farrell
By Ali Bamba

avec AFP

Zimbabwe

Le Zimbabwe se prépare à un retour massif de ses ressortissants vivant en Afrique du Sud, où les violences xénophobes se multiplient.

Le gouvernement estime que jusqu'à 1,4 million de personnes pourraient regagner le pays, soit près de 70 % de la communauté zimbabwéenne installée chez son voisin. Depuis la fin du mois de mai, près de 100 000 citoyens ont déjà été rapatriés.

Les autorités assurent avoir mis en place un vaste dispositif d'accueil et de réintégration, avec l'appui des collectivités locales, des Églises, du secteur privé et des agences des Nations unies.

Les rapatriés bénéficieront notamment d'un hébergement, de soins médicaux, d'une aide alimentaire et d'un accompagnement pour leur réinsertion. Plus de 70 % des personnes déjà rentrées sont des femmes et des enfants.

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