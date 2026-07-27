Zimbabwe : la transformation locale du lithium en marche

Lithium
La première usine de transformation du lithium du Zimbabwe est désormais opérationnelle, elle est située à Goromonzi, à 30 kilomètres d’Harare, la capitale.
Elle a été construite par la société chinoise Prospect Lithium Zimbabwe pour un coût de 400 millions de dollars. C’est aussi la première usine de sulfate de lithium du continent, alors que celle de raffinage de carbonate de lithium est presque achevée.
Il y a cinq mois, le pays d’Afrique australe avait suspendu les exportations de minerais bruts, avant une interdiction totale l’année prochaine. Le lithium est l’un des minerais stratégiques pour la fabrication des batteries
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