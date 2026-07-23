Vague de chaleur : la Tunisie confrontée à une crise énergétique

En Tunisie, de longues coupures d'électricité dans tout le pays sont venues s'ajouter aux difficultés causées par une intense vague de chaleur, avec des températures atteignant 49 °C, ce qui fait craindre à beaucoup pour leurs moyens de subsistance.

Depuis plusieurs jours, la STEG, la société publique d'électricité et de gaz, publie quotidiennement des alertes canicule indiquant les quartiers dans lesquels elle procédera à des coupures d'électricité afin de réduire la pression sur le réseau national.

Faycel Trifa, directeur général de la STEG, a déclaré que l'utilisation intensive des climatiseurs avait poussé le réseau électrique à ses limites.

Un autre responsable de l'entreprise a déclaré à la télévision d'État que la demande en électricité aurait atteint, mardi, un niveau record de six gigawatts, après avoir atteint 5,6 gigawatts quelques jours auparavant seulement.

Des coupures d'électricité et d'eau ont touché certaines régions de la Tunisie au cours des étés précédents, mais cette année, ces coupures se sont étendues à une grande partie du pays.

Certains habitants ont déclaré avoir subi des coupures d'électricité pouvant durer jusqu'à six heures d'affilée ; d'autres ont indiqué que ces coupures avaient duré encore plus longtemps.

"On dirait que Dieu a ouvert les portes de l'enfer", a déclaré un employé d'une pâtisserie de Tunis, où les gâteaux étaient exposés dans l'obscurité et où les réfrigérateurs avaient cessé de fonctionner.

Ces pannes sont devenues l'un des principaux sujets de discussion dans le pays, tant sur Internet que dans la rue. Certains affirment désormais qu'ils évitent les ascenseurs par crainte de se retrouver coincés à l'intérieur.

Le président Kaïs Saïed a qualifié ces coupures répétées d'anormales et a déclaré que les responsables de ces défaillances devaient être tenus pour responsables.

Tableau de vieillissement

La STEG a déclaré que ces coupures contrôlées étaient nécessaires pour éviter une panne d'électricité à l'échelle nationale.

Hela Tlili, professeure à l'université El Manar de Tunis, qui a mené des travaux approfondis sur les énergies renouvelables, a déclaré que le réseau électrique était mis à rude épreuve en raison d'une demande estivale record et d'un pic touristique.

Elle a également indiqué que le réseau électrique n'avait pas suivi le rythme de la forte consommation.

"La demande augmente bien plus vite que la production", a-t-elle déclaré.

La Tunisie continue de dépendre fortement du gaz naturel pour produire de l'électricité, mais le recul de la production nationale a accru sa dépendance vis-à-vis des importations, tandis que les pressions financières ont mis à rude épreuve la compagnie d'électricité publique.

Tlili a également souligné le vieillissement du réseau et des années d'entretien insuffisant.

Selon les scientifiques, le changement climatique d'origine humaine entraîne une augmentation de la durée, de l'intensité et de la fréquence des vagues de chaleur.

Les organisations patronales tunisiennes craignent que ces coupures d'électricité ne nuisent à l'économie.

L'organisation patronale CONECT a déclaré que l'absence de calendrier précis concernant les réductions prévues rendait difficile la préparation des entreprises en matière de production.

Un employé d'une usine située dans la banlieue de Tunis, qui a souhaité garder l'anonymat, a déclaré que le travail avait été pratiquement interrompu pendant deux jours en raison de coupures de courant à répétition.

Un boucher a fait part de ses inquiétudes quant aux dommages que ces coupures pourraient causer à son matériel, ainsi qu’à une baisse de tension : « Ça va abîmer mon réfrigérateur. »

"Changement de paradigme"

M. Tlili a déclaré que la Tunisie devait également accélérer le développement des énergies renouvelables.

Le pays dispose d'un immense potentiel solaire et de conditions favorables à l'énergie éolienne, mais le plus grand défi résiderait dans le stockage de l'électricité, a déclaré M. Tlili.

Cela nécessiterait des investissements publics considérables, a-t-elle ajouté, estimant que la Tunisie avait besoin d'un "changement de paradigme" pour diversifier ses ressources énergétiques.

Pendant ce temps, de nombreux Tunisiens ont du mal à supporter la chaleur.

Mariem, une habitante de la banlieue populaire de Bhar Lazreg, au nord de Tunis, qui a souhaité garder l'anonymat, a déclaré qu'elle n'avait pas les moyens de s'offrir un climatiseur et que son ventilateur était tombé en panne.

"Je dormais par terre pour trouver un peu de fraîcheur", a-t-elle déclaré, ajoutant que son fils dormait avec une bouteille d'eau congelée enveloppée dans une serviette posée sur sa poitrine.

La canicule a également suscité des inquiétudes quant aux conditions de détention, les détenus étant incarcérés dans des cellules qui, selon les défenseurs des droits, ne sont pas adaptées pour supporter des températures élevées.

Dhaker Lahidheb, un cardiologue très suivi sur les réseaux sociaux, a appelé Saïed à accorder ce qu’il a qualifié de "grâces climatiques" aux détenus souffrant de maladies chroniques et n’ayant pas été condamnés pour des crimes graves.