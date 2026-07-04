Immigration : Pretoria déploie plus de 3 000 soldats pour sécuriser les marches

L'Afrique du Sud a mobilisé plus de 3 000 soldats à travers le pays afin de renforcer la sécurité et d'appuyer les forces de police, alors que des manifestations contre les migrants sans papiers doivent se poursuivre chaque semaine, selon une lettre signée par le président Cyril Ramaphosa et rendue publique vendredi.

Le document précise que 3 405 membres de la Force de défense nationale sud-africaine (SANDF) ont été déployés à partir du 28 juin. Cette opération devrait coûter environ 54,6 millions de rands (3,37 millions de dollars).

« Les membres de la SANDF seront en état d'alerte afin de répondre à toute éventualité », indique la lettre adressée au président du Parlement.

Mardi, des milliers de manifestants ont défilé dans plusieurs villes du pays, brandissant des drapeaux sud-africains et, pour certains, des armes en bois. Si la majorité des rassemblements se sont déroulés dans le calme, plusieurs incidents ont dégénéré en violences et en pillages de commerces.

Le mouvement à l'origine de ces manifestations a annoncé son intention de poursuivre les mobilisations tous les jeudis afin d'exiger du gouvernement un durcissement de sa politique envers les étrangers en situation irrégulière.

La police a indiqué avoir arrêté plus de 900 personnes pour diverses infractions, notamment des violations de la législation sur l'immigration, des violences publiques, des vols ainsi que le recel de migrants sans papiers. Des soldats ont notamment été déployés dans un quartier défavorisé de Johannesburg, où vit une importante communauté de migrants.

Cette vague de manifestations intervient après plusieurs mois de tensions qui ont suscité de vives critiques à l'international. Des ressortissants étrangers ont été contraints de fuir leur domicile, tandis que des commerces et des biens appartenant à des migrants ont été vandalisés.

Les manifestants accusent les immigrés de prendre les emplois des Sud-Africains, de favoriser la criminalité et de peser sur les services publics. Des chercheurs en sciences sociales estiment toutefois que ces accusations ne sont pas étayées par les faits.

Selon l'agence nationale de statistiques StatsSA, l'Afrique du Sud compte environ trois millions d'immigrés, soit près de 4 % de sa population totale, une proportion considérée comme relativement faible au regard des standards internationaux.