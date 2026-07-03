Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Des Ougandais rapatriés d’Afrique du Sud après des manifestations anti-migrants

Des manifestants défilent contre l'immigration clandestine à Johannesburg, en Afrique du Sud, le 30 juin 2026   -  
Copyright © africanews
AP Photo/Themba Hadebe
By Ali Bamba

avec AFP

Ouganda

Des Ougandais rapatriés arrivent d’Afrique du Sud alors que les violences xénophobes poussent de plus en plus de migrants à fuir le pays.

« Si notre gouvernement n’était pas venu à notre secours, je ne peux pas imaginer ce qui nous serait arrivé », déclare Rogers Kasasa, un rapatrié ougandais.

Plusieurs milliers de personnes ont défilé mardi à travers l’Afrique du Sud après qu’une campagne de plusieurs semaines contre les immigrés sans papiers a atteint son paroxysme avec la fixation d’une date limite non officielle, le 30 juin, pour que les migrants sans papiers quittent le pays.

Plus de 25 000 personnes ont déjà fui le pays, selon les forces de sécurité sud-africaines, alors que les pays africains ont rapatrié leurs ressortissants ces dernières semaines en réponse à la vague de manifestations anti-immigrés.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.