Des Ougandais rapatriés d’Afrique du Sud après des manifestations anti-migrants

Des Ougandais rapatriés arrivent d’Afrique du Sud alors que les violences xénophobes poussent de plus en plus de migrants à fuir le pays.

« Si notre gouvernement n’était pas venu à notre secours, je ne peux pas imaginer ce qui nous serait arrivé », déclare Rogers Kasasa, un rapatrié ougandais.

Plusieurs milliers de personnes ont défilé mardi à travers l’Afrique du Sud après qu’une campagne de plusieurs semaines contre les immigrés sans papiers a atteint son paroxysme avec la fixation d’une date limite non officielle, le 30 juin, pour que les migrants sans papiers quittent le pays.

Plus de 25 000 personnes ont déjà fui le pays, selon les forces de sécurité sud-africaines, alors que les pays africains ont rapatrié leurs ressortissants ces dernières semaines en réponse à la vague de manifestations anti-immigrés.