Mondial 2026 : la RDC et le Sénégal éliminés aux portes des 8e de finale

L’Angleterre remporte son match face au Congo 2-1 et le Sénégal se fait surprendre en fin de match par la Belgique qui gagne 3-2.

L’Angleterre a su gérer la pression et se qualifie désormais pour Mexico.

Harry Kane a permis à l’Angleterre d’éviter une élimination précoce de cette première Coupe du monde à 48 équipes en marquant deux buts en seconde mi-temps, permettant ainsi à son équipe de remporter une victoire 2-1 après avoir été menée au score face au Congo, mercredi, lors des 16es de finale. Cette victoire in extremis, la deuxième de l’Angleterre en Coupe du monde après avoir encaissé le premier but, a permis aux champions de 1966 de se qualifier pour les huitièmes de finale et d’affronter le Mexique, co-organisateur du tournoi.

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Le Sénégal "dévasté" après son effondrement de dernière minute face à la Belgique en Coupe du monde Pendant 85 minutes, le Sénégal a dominé le match.

L’équipe africaine menait de deux buts et s’était pratiquement assurée une place en huitièmes de finale de la Coupe du monde. En l’espace de 5 minutes, tout s’est effondré.

"Nous étions sur le point d’écrire de belles pages de l’histoire de notre football sur la scène mondiale", a déclaré le défenseur Krépin Diatta. "Et nous devons accepter que nous avons échoué dans notre mission."

Des buts tardifs de Romelu Lukaku et Youri Tielemans ont permis d’égaliser dans les dernières minutes du temps réglementaire, puis Tielemans a scellé la remontée de la Belgique (3-2) en transformant un penalty juste avant la fin des prolongations.

Les Lions de la Teranga auraient été la deuxième équipe africaine du tournoi à se qualifier pour les huitièmes de finale. Le Maroc, l’une des neuf équipes africaines à avoir atteint la phase à élimination directe, s’était déjà qualifié lundi grâce à une victoire aux tirs au but contre les Pays-Bas. Mais aujourd’hui, le Sénégal rentre chez lui de manière inattendue.

"Nous sommes déçus", a déclaré le milieu de terrain sénégalais Habib Diarra. "Nous avons fait une bonne première mi-temps, mais cela n’a pas suffi. Un match dure 90 minutes, et nous sommes anéantis. C’est très dur. Je ne sais pas quoi dire. Quand on est sur le terrain, il faut tout donner, et ce n’est pas ce que nous avons fait. Nous ne pouvons nous en prendre qu’à nous-mêmes".

Le Sénégal s’était qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde en tant que l’une des meilleures équipes classées troisièmes, après avoir perdu contre la France et la Norvège et battu l’Irak. Il a survécu à l’un des groupes les plus difficiles du tournoi et a fait figure de l’une des équipes les plus solides de la Coupe du monde pendant la majeure partie de l’après-midi face à la Belgique.

Le but tardif de Lukaku a toutefois redonné vie à la Belgique et maintenu les vainqueurs du groupe G en vie avant que l’arbitre n’accorde un penalty à la Belgique en toute fin de prolongation. Les joueurs sénégalais ont contesté cette décision, mais en vain.

Diatta a rendu hommage à la Belgique pour avoir renversé la situation, mais a déclaré que le Sénégal n’aurait pas dû laisser cela se produire. "Ils ont fait le travail et ont prouvé qu’ils pouvaient revenir au score. Je pense que le problème venait de notre côté", a déclaré Diatta. "Nous devions gagner ce match. Dans ce genre de rencontres serrées, nous devons tout donner et ne leur laisser aucune chance."