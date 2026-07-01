Mondial 2026 : un but en fin de match brise le cœur des Ivoiriens

Les supporters de l’équipe de football de la Côte d’Ivoire se sont rassemblés mardi à Abidjan, la capitale de la Côte d’Ivoire, pour suivre le match de leur équipe contre la Norvège. Mais un léger coup de pied gauche de Haaland à la 86e minute a fait la différence, permettant à la Norvège de battre la Côte d’Ivoire 2-1 mardi.

« Nous sommes déçus. Nous (l'équipe nationale de Côte d'Ivoire) avons bien joué, mais nous sommes déçus. Cela me rend triste, mais nous reviendrons bientôt plus forts. Ça ne s’est pas bien passé cette fois-ci, mais ça ira mieux la prochaine fois. À tous les Éléphants : on reviendra plus forts dans quatre ans. », a déploré Armel Dahou, supporter de l'équipe de Côte d'Ivoire

Antonio Nusa a ouvert le score en première mi-temps d’un tir enroulé pour la Norvège.

Amad Diallo, qui avait empêché la Norvège de prendre une avance de deux buts plus tôt en seconde mi-temps, a égalisé pour la Côte d’Ivoire d’un tir du pied gauche à la 74e minute.

« On est trop bons pour perdre ce match ; (Émerse) Fae a commis une erreur. Il a effectué des remplacements inutiles qui n’ont servi à rien. Il aurait dû laisser les joueurs sur le terrain et les laisser jouer leur jeu — il a commis une erreur. À part ça, les Éléphants ont bien joué, et je suis fier d’eux. Nous avons bien joué pendant le match ; ce sont les remplacements qui nous ont coûté la victoire. » , a déclaré Mohamed Meité, supporter de l’équipe de Côte d’Ivoire.

Même après le but décisif d’Haaland, son 60e en 53 matches – un record pour la Norvège –, la Côte d’Ivoire a continué à presser et a eu l’occasion d’égaliser sur un coup franc direct de Diallo à la sixième minute du temps additionnel.

La Norvège affrontera dimanche le Brésil en huitièmes de finale au MetLife Stadium d’East Rutherford, dans le New Jersey.