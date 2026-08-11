À Chamrousse, 60 bûcherons défient le chrono lors du championnat de France

À la hache, ils ont rivalisé de rapidité et de précision pour débiter des billes de bois à la main. Le meilleur temps de la journée a été établi en seulement 4,49 secondes. Créée en 1953 dans cette station des Alpes, au sud-est de Grenoble, la compétition est directement liée à l’histoire forestière de la région. Les concurrents utilisent des billes identiques, affûtent leurs haches entre les épreuves et, pour certains, portent des protections en cotte de mailles afin de limiter les risques de blessure. Huit fois champion de France, Pierre Puybaret, également détenteur du record du monde de sciage à une personne, participait à l’épreuve. Son organisateur, Pascal Gaidet, rappelle que le championnat est né d’un défi amical entre bûcherons locaux avant de devenir un rendez-vous régional. Suivi par près de 2 000 spectateurs ces dernières années, l’événement entretient une tradition qui résiste à la modernisation du secteur forestier, désormais largement dominé par les tronçonneuses et les machines.