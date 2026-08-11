La Bulgarie illumine sa côte de la mer Noire avec un festival d'art numérique

Des installations et des spectacles de projection ont illuminé les bâtiments, les champs, les plages et la mer à Tsarevo, Varvara, Ahtopol et Sinemorets. Des artistes venus de huit pays ont participé, mêlant art contemporain et paysage côtier une fois la nuit tombée. Le programme se déroulait chaque soir de 21 heures à minuit et était gratuit pour le public, avec du vidéo mapping, des installations interactives, des lasers et de vastes compositions lumineuses transformant des sites urbains et naturels familiers en un parcours nocturne ininterrompu.bnrnews+3 À Varvara, MP-STUDIO a projeté son installation "Time Harvest" sur des meules de foin dans le pré au-dessus de la plage, tandis que les artistes lettons Those Guys Lighting présentaient "Divine Geometry" et d'autres œuvres dans ce même espace ouvert, transformant la pente herbeuse en paysage lumineux. À Ahtopol, "Endless Currents" utilisait le littoral et la surface changeante de la mer comme écran de projection, les vagues et les marées faisant partie intégrante de l'image animée.bnrnews+1 Tsarevo a accueilli plusieurs œuvres, dont "Gifts of the Sea", un spectacle de vidéo mapping sur la façade de la Maison de la culture Georgi Kondolov, et "The Moon", symbole du festival, présenté sous forme d'installation lumineuse près de la fontaine du Navire. Le maire Marin Kirov a indiqué que cette première édition en bord de mer avait attiré un nombre record de visiteurs et que l'événement de 2026 avait été étoffé avec davantage de lieux et d'installations, comprenant une nouvelle étape à Varvara. À Sinemorets, l'installation lumineuse "For Peace" de l'artiste slovaque sedemminut était présentée dans un pré surplombant la plage, avec des silhouettes humaines lumineuses semblant courir dans l'obscurité, porteuses d'un message de paix, de liberté et d'expression artistique. Les organisateurs expliquent que le festival entend rapprocher le public de la nature tout en attirant les visiteurs intéressés par l'art contemporain, en s'appuyant sur le succès du festival LUNAR originel à Sofia, qui a déjà rassemblé des centaines de milliers de spectateurs depuis son lancement en 2022.