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Nigeria : quatorze États menacés par les inondations

Nigeria : quatorze États menacés par les inondations
Des voitures circulent dans des rues inondées après de fortes pluies à Lagos, au Nigeria, ce mercredi 10 juillet 2024.   -  
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By Rédaction Africanews

Nigéria

Les autorités nigérianes tirent la sonnette d’alarme, quatorze des 36 États du pays pourraient être confrontés à des inondations en raison de la saison des pluies qui gagne en intensité.

Dans plusieurs localités, les crues pourraient notamment toucher les écoles et les centre de santé. Les populations des zones vulnérables ont été invités à trouver refuge dans des endroits offrant davantage de sécurité.

Le Nigeria est en proie aux inondations chaque année, pendant la saison des pluies qui dure environ six mois.

Le changement climatique a multiplié par cinq le risque de précipitations en Afrique de l’Ouest selon des experts. Près de 100 personnes ont été tuées dans les inondations le mois derniers dans la région.

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