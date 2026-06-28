Rwanda : les vache royales, symbole de la noblesse et du prestige

Au Rwanda, les vaches royales incarnent depuis des années, le prestige et la noblesse. Les autorités misent en partie sur cette race bovine pour booster le tourisme.

Un air de flûte et des vers de poésie, c’est ainsi que les vache Inyambo sont choyées au musée du Palais royal de Nyanza. Historiquement, elles sont associées à la noblesse, puisqu’élevées dans les cours royales où elles symbolisaient la richesse, le prestige et le pouvoir.

D’où l'appellation de ‘’vaches royales’’. Aujourd’hui encore, elles sont présentes dans les propriétés de certaines personnes riches du pays. Et même jusqu'au palais du président Paul Kagamé.

''Les vaches royales, les vaches Inyambo, sont en quelque sorte les biens les plus précieux que le roi possédait. Elles constituent également des symboles sacrés autour des palais. Elles sont imposantes, mais se distinguent aussi d’une certaine manière. Comment ? Elles ont de longues cornes. ‘’, explique Bigira Junior, conservateur du musée.

La beauté des vache royales inspire également la danse traditionnelle rwandaise, avec des mouvements gracieux exécutés par des femmes qui tendent les bras pour imiter les cornes des vaches.

''Traditionnellement, lorsque les femmes dansent, on remarque qu’elles ont tendance à écarter légèrement les bras. Elles imitent ainsi plus ou moins les différentes formes des cornes des vaches royales. Leur danse vise donc en quelque sorte à mettre en valeur la beauté des vaches royales, et non leur propre beauté en soi. Mais essentiellement la beauté des vaches royales. C’est pour cela qu’elles effectuent beaucoup de ces mouvements de mains, en quelque sorte.'', raconte Bigira Junior.

Cette race descend des bovins Ankole, caractéristiques de l’Afrique de l’Est, et est également présente en Ouganda et au Burundi voisins.