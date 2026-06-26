Mondial 2026 : la Côte d'Ivoire passe au 2nd tour, la liesse à Abidjan

Les supporters ont envahi les rues d’Abidjan, en Côte d’Ivoire, pour célébrer la victoire de leur équipe face à Curaçao lors de la Coupe du monde, qui a permis à celle-ci de se qualifier pour les huitièmes de finale pour la première fois de son histoire.

Les Éléphants ont créé la surprise et se sont qualifiés pour la première fois en quatre participations à la Coupe du monde.

Nicolas Pépé a marqué un but dans chaque mi-temps et la Côte d’Ivoire s’est qualifiée jeudi grâce à une victoire 2-0 contre Curaçao.

« Génial. Une victoire très nette. Nous étions confiants, nous savions que nous allions gagner », a déclaré Déhi José, un supporter, alors qu’il fêtait ce résultat à Abidjan.

« Nous avons de très bons joueurs, pleins de talent, et s’ils continuent sur cette lancée, nous remporterons la Coupe, si Dieu le veut », a ajouté un autre supporter, Evrard Kouakou.

La Côte d’Ivoire avait battu l’Équateur 1-0 lors de son premier match du tournoi — disputé dans le même stade de Philadelphie que celui de jeudi — et s’était inclinée face à l’Allemagne lors de son deuxième match du groupe E.

La Côte d’Ivoire affrontera, le 30 juin, la France ou la Norvège, selon l’équipe qui terminera deuxième du groupe I.

Curaçao, qui devait absolument s’imposer, n’a pas réussi à devenir la plus petite nation à se qualifier pour les huitièmes de finale.

Dans l'autre match du groupe E, l'Équateur a créé la sensation en battant l'Allemagne 2-1, validant ainsi sa qualification pour le prochain tour de la compétition.

Dans le groupe F, les Pays-Bas ont dominé la Tunisie 3-1, tandis que le Japon et la Suède se sont neutralisés 1-1, un résultat qui qualifie les deux équipes pour la phase à élimination directe.